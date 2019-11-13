Жители высказались против любого капитального строительства в зеленых зонах Тулы

Предлагаемых правок было достаточно много. В числе них – новые правила застройки зоны Ж-1 (частный сектор), Ж-1д (территория для садоводства), Ж-2 (малоэтажное жилье) и Ж-3 (средней жилье), Ж-4 (многоэтажное жилье), Ж-5 (повышенной этажности):

– ограничить процент застройки до 40%;

– установить, что при строительстве частного или блокированного дома или хозпостройки от него до проезжей части должно быть не менее 5 метров, до проезда – 3 м;

– закрепить в Ж-1 предельную высоту зданий, строений, сооружений – 14 м; предельную высоту хозпостроек – 6 м в коньке кровли; предельная высота ограждения земельного участка для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки со стороны улицы, проезда, смежного земельного участка – 2 м (для Ж-2 аналогично, но предельная высота жилья – 18 м, для Ж-3 – 30 м, Ж-4 – 46 м, Ж-5 – 90 м);

– в зоне Ж-1 и Ж-1д образуемые земельные участки должны быть обеспечены подъездом шириной не менее 3,5 м. При невозможности выполнения данного условия участок считается неделимым и не подлежит разделу на самостоятельные земельные участки;

– и другие.

Также предлагалось изменить и правила пользования другими зонами. В частности, зоной Р-1 (зона зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары и сады). Именно она и вызвала больше всего споров. В частности, предлагалось закрепить предельно допустимый объем строительства на таких территориях – не более 10%.

Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин:

Денис Гальперин – У нас присутствуют разночтения с федеральным законодательством, и необходимо региональное привести в соответствие с ним. В частности, понятие «красной линии», предоставление разрешения на условный вид разрешенного использования, предоставление предельно разрешенных параметров. Касательно регламента зоны Р-1 основным было то, что при обсуждении в прошлый раз выяснилось, что максимального процента и коэффициента застройки, установленного для зоны Р-1, нет. Мы, посовещавшись с коллегами, пришли к выводу, что 10% для парков – максимально допустимый объем застройки.

Депутат Алексей Ионов добавил, что ситуации, когда от абстрактных 10 га зеленых насаждений застроено 10% и эта застроенная территория выведена из состава зоны Р-1, а от оставшихся девяти снова можно отсчитывать 10% под застройку, не произойдет.

Алексей Ионов – Наше предыдущее с вами общение происходило весной по поводу строительства в Рогожинском парке. И тогда как раз и возник вопрос, что нигде предельно допустимая норма строительства в Р-1 не закреплена. Собственно, эти слушания – результат тех разговоров. Мы считаем, что на 10% можно построить какие-то объекты, необходимые для отдыха посетителей парков и скверов. Если мы запретим строительство в парках, то придем к тому, что мы не сможем развивать, например, Зареченский парк, в нем невозможно будет построить комнату школьника, помещение для проката велосипедов и лыж, – пояснил Алексей Ионов. – Любой проект строительства в зоне Р-1 – это новые публичные слушания, то есть без одобрения жителей этот вопрос в любом случае не будет реализован.

Но участникам такая инициатива не понравилась и они его не поддержали. Они заявили, что зеленые зоны Тулы не нуждаются в капитальных объектах строительства. По их мнению, любые объекты, которые могут понадобиться в парках и скверах, будь то кафе, туалет или комната школьника, могут размещаться в некапитальных сооружениях, а значит, на их строительство не нужно получать разрешение.

Также было отмечено, что в предлагаемых изменениях не закреплена предельная высота зданий, которые можно строить в зоне Р-1.

Татьяна Баумесбергер – Жители Тулы многократно выражали озабоченность сокращением зеленых зон в городе, потому что есть и другой способ построить что-либо в зоне Р-1 – внести изменения в Генеральный план, – сказала Татьяна Баумесбергер, активистка. – 10 000 подписей было собрано за сохранение Рогожинского парка. Только благодаря стараниям жителей и прокуратуры Тульской области этот парк остался цел. На его месте планировалось строительства пяти 22-этажных домов и торгового центра. А были же слушания, на которых обсуждались внесение изменений в Генеральный план застройки Тулы. К сожалению, настрой сейчас такой: что это была за зеленая зона, где сейчас стоит торговый центр и Упы не видно совсем? А надо было развивать эту территорию и сохранять, если нет деревьев, посадить их там. Генеральный план от 2016 года был нацелен на расширение зеленых территорий, а пока идет только сокращение. Пока Рогожинский парк не начали оформлять как особо охраняемую зону, в 2014 году был «откушен» участок под строительство миграционного центра, под многоэтажную застройку ушла часть парка. Зоны Р-1 и Р-2 не защищены и, если нужно что-то построить, то все целятся именно в них. И эти попытки бесконечны. Ситуация крайне тревожная, поэтому мне непонятно, сколько мы, жители, будем бегать по публичным слушаниям по очевидным вопросам?

В итоге было решено создать рабочую группу для проработки вопроса пользования зелеными зонами.