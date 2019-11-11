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На развязке у Восточного обвода в Туле изменилась схема движения

На развязке у Восточного обвода в Туле изменилась схема движения

Привычный поворот с улицы Металлургов на обвод закрыли. Разъясняем, как будет двигаться транспорт.

Как стало известно Myslo, с 7 ноября 2019 года вступили в силу изменения схемы движения на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода. 

как теперь там ехать?

Место разворота/поворота налево при движении по ул. Ложевой от ул. Металлургов к Восточному обводу теперь производится в районе дома №145 по ул. Ложевой до пешеходного перехода. Там сделан дополнительный разрыв.

Такое решение поможет водителям правильно перестроиться в дорожном потоке при движении в сторону Восточного обвода. Кроме того, данная мера позволит избежать скопления автомобилей при осуществлении левого поворота.

 

 

Знаки и разметка уже есть.

зачем всё это нужно?

Изменения ввели, чтобы:

  • обеспечить оптимальную пропускную способность на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода,
  • снизить количество «конфликтных точек» участников дорожного движения,
  • снизить количество аварий в этом месте.
что скажете?

Считаете это решение удачным? Уже ездили там? Ждем обратную связь в комментариях!

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Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 1
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 2
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 3
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 4
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 5
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 6
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 7
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 8
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 9
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 10
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 11
Изменения схемы движения на Ложевой и Восточном обводе, Фото: 12
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:12 +6
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