На развязке у Восточного обвода в Туле изменилась схема движения
Привычный поворот с улицы Металлургов на обвод закрыли. Разъясняем, как будет двигаться транспорт.
Как стало известно Myslo, с 7 ноября 2019 года вступили в силу изменения схемы движения на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода.
Место разворота/поворота налево при движении по ул. Ложевой от ул. Металлургов к Восточному обводу теперь производится в районе дома №145 по ул. Ложевой до пешеходного перехода. Там сделан дополнительный разрыв.
Такое решение поможет водителям правильно перестроиться в дорожном потоке при движении в сторону Восточного обвода. Кроме того, данная мера позволит избежать скопления автомобилей при осуществлении левого поворота.
Знаки и разметка уже есть.
Изменения ввели, чтобы:
- обеспечить оптимальную пропускную способность на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода,
- снизить количество «конфликтных точек» участников дорожного движения,
- снизить количество аварий в этом месте.
Считаете это решение удачным? Уже ездили там? Ждем обратную связь в комментариях!