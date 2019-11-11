На развязке у Восточного обвода в Туле изменилась схема движения

Привычный поворот с улицы Металлургов на обвод закрыли. Разъясняем, как будет двигаться транспорт.

Как стало известно Myslo, с 7 ноября 2019 года вступили в силу изменения схемы движения на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода.

как теперь там ехать?

Место разворота/поворота налево при движении по ул. Ложевой от ул. Металлургов к Восточному обводу теперь производится в районе дома №145 по ул. Ложевой до пешеходного перехода. Там сделан дополнительный разрыв.

Такое решение поможет водителям правильно перестроиться в дорожном потоке при движении в сторону Восточного обвода. Кроме того, данная мера позволит избежать скопления автомобилей при осуществлении левого поворота.

Знаки и разметка уже есть.

зачем всё это нужно?

Изменения ввели, чтобы:

обеспечить оптимальную пропускную способность на пересечении улицы Ложевой и Восточного обвода,

снизить количество «конфликтных точек» участников дорожного движения,

снизить количество аварий в этом месте.

что скажете?

Считаете это решение удачным? Уже ездили там? Ждем обратную связь в комментариях!