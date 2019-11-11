Открытый турнир Тулы по дартсу определил самых метких: фоторепортаж

Фото Александра Каналина.

Открытый турнир Тулы по дартсу собрал в областной столице более 40 спортсменов из Тульской, Московской, Курской и Новгородской областей и Твери. Соревнования состоялись 9 и 10 ноября в актовом зале ЦНИИСУ на Красноармейском проспекте.

Дартсмены проверяли свою меткость в играх «Большой раунд» и «501»*. Сначала состоялся групповой этап: шесть групп по пять человек соревновались до трех побед. Набравшие самое большое количество очков отправлялись в плеф-офф. В финале участники сражались до шести побед.

У мужчин в финальной схватке встретились Борис Кольцов (Новгородская область) и Александр Шевель (Москва). Победителем стал титулованный дартстмен Борис Кольцов — 14-кратный чемпион России, мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира и победитель множества международных турниров. Третье место занял Михаил Колосов (Тверь).

Женщины соревновались отдельно по тем же дисциплинам. Первое место заняла Ольга Булавинова (Новомосковск). Тулячки Екатерина и Татьяна Камериловы (обе бронзовые призеры чемпионата ЦФО в составе команды) стали второй и третьей соответственно.

Во второй день соревнований проходил турнир «Зверские игры» (организатор Вадим Зверков). Это состязание проводится по нестандартным правилам: например, участникам нужно за подход набирать не более 7 очков или попадать только в яблочко.

* Одна из самых распространенных игр — это «501». Каждому игроку дается начальный счет 501, который списывается суммой набранных очков за подход. Закрытие нужно производить ударением сектора. Важное правило: финальный ход должен завершиться попаданием в «удвоение» или булл (яблочко) таким образом, чтобы полученные очки свели счет до 0.

Мишень разделяется на 20 секторов с номерами от 1 до 20. В центре расположено яблочко («Буллз Ай» — Bull's eye). Попадание в этот сектор приносит игроку 50 очков. Вокруг центральной «точки» — зеленое кольцо, при попадании в которое засчитывается 25 очков. Внешнее узкое кольцо мишени удваивает число сектора, а внутреннее — утраивает.

Цель игры «Большой раунд» набрать как можно больше очков, кидая по три дротика поочередно в каждый сектор с «1» до «20» и центр. Правило подсчета очков такое: количество попаданий в сектор умножается на номер этого сектора. Очки, набранные на каждом из секторов, суммируются, и считается конечный результат.