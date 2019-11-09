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Внимание: В Туле пропала 88-летняя женщина

Внимание: В Туле пропала 88-летняя женщина

Внимательно посмотрите на фотографию, возможно вы видели этого человека.

UPD. Женщина найдена, с ней всё в порядке.

В редакцию Myslo обратились родственники пропавшей Натальи Ивановны Тачковой. 88-летняя женщина ушла из дома на ул. М. Горького, 25, предположительно, ночью 9 ноября и до сих пор не вернулась.

Пенсионерка может страдать частичной потерей памяти.

Приметы: женщина маленького роста (около 130-140 см), сильно сутулится, седые волосы.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:54 +5
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