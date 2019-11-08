В воскресенье в Туле ограничат продажу алкоголя

В воскресенье, 10 ноября, тульские канониры сыграют на своём поле с питерским «Зенитом». Матч состоится на Центральном стадионе в 14.00.

В связи с этим во всех магазинах, расположенных в радиусе километра от стадиона, будет введено ограничение на продажу спиртных напитков.

Алкоголь (включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре, медовуху) нельзя будет приобрести с 10.00 до 19.00.