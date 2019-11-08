В воскресенье в Туле ограничат продажу алкоголя
Это связано с проведением матча «Арсенал» – «Зенит».
В воскресенье, 10 ноября, тульские канониры сыграют на своём поле с питерским «Зенитом». Матч состоится на Центральном стадионе в 14.00.
В связи с этим во всех магазинах, расположенных в радиусе километра от стадиона, будет введено ограничение на продажу спиртных напитков.
Алкоголь (включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре, медовуху) нельзя будет приобрести с 10.00 до 19.00.
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