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В воскресенье в Туле ограничат продажу алкоголя

В воскресенье в Туле ограничат продажу алкоголя

Это связано с проведением матча «Арсенал» – «Зенит».

В воскресенье, 10 ноября, тульские канониры сыграют на своём поле с питерским «Зенитом». Матч состоится на Центральном стадионе в 14.00.

В связи с этим во всех магазинах, расположенных в радиусе километра от стадиона, будет введено ограничение на продажу спиртных напитков.

Алкоголь (включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре, медовуху) нельзя будет приобрести с 10.00 до 19.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:06 +5
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