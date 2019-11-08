Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Советска

Фото из архива Myslo.

Николая Мясоедова обвиняют в том, что он незаконно отдал в пользование два земельных участка без проведения аукциона.

Прокуратурой города Щекино по обращению местного жителя проведена проверка о неправомерном безвозмездном предоставлении земельного участка в муниципальном образовании город Советск Щекинского района.

В ходе проверки установлено, что в августе 2018 года глава администрации МО, в нарушение конкурсных аукционных процедур, предусмотренных земельным законодательством, подписал соглашение о безвозмездном использовании гражданкой двух земельных участков для комплексного освоения сроком на три года.

При этом, по сведениям прокуратуры, Мясоедов достоверно знал, что у женщины отсутствуют законные основания для безвозмездного получения этой земли в пользование.

Своими преступными действиями муниципальный служащий нарушил права граждан и юридических лиц на равный доступ к использованию земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По постановлению прокурора следственный орган возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО г. Советск по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.