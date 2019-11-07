В Польше нашли останки погибшего в лагере для военнопленных туляка

Во время эксгумационных работ, проводимых польским Институтом национальной памяти, на кладбище военнопленных в Новы-Двур-Мазовецки были найдены останки 14 советских солдат — узников лагеря военнопленных Stalag IB. Все солдаты были похоронены в индивидуальных могилах. Об этом сообщил журнал «Военная археология».

В представленном списке удалось найти данные об уроженце Тульской области Михаиле Егоровиче Потапове.

Михаил Егорович родился 8 ноября 1908 года в Тульской области. 24 августа 1941 года попал в плен в городе Гомель (лагерь Stalag IB, лагерный номер: 22548, воинское звание: красноармеец/рядовой). Погиб в плену 31 марта 1942 года. Был похоронен в Хоенштайне.

Родственников погибшего бойца просят связаться с редакцией журнала «Военная археология» по тел. +7-985-636-97-07, электронной почте: milarch@mail.ru или обратиться к тульским поисковикам (тел. +7-905-626-87-79, электронная почта: sn281@mail.ru).

Найденные останки красноармейцев захоронят в Варшаве на воинском мемориале Жвирки и Вигуры 28 ноября 2019 года в 12.00.