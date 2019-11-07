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Губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на ухудшение погоды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на ухудшение погоды

«Важно работать на предупреждение последствий неблагоприятных погодных условий», – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел совещание по реагированию на изменение погодных условий. Он отметил, что несколько регионов России накрыл грозовой циклон. В Новгородской области за два дня выпала месячная норма осадков. Пострадали девять районов, в двух из них введен режим ЧС. В Липецкой, Воронежской, Курской и Смоленской областях штормовой ветер. На Октябрьской железной дороге из-за наледи нарушено движение поездов. Неблагоприятные погодные условия также сложились на Дальнем Востоке, в Архангельской области и в Республике Коми.

– В этой ситуации важно быть в постоянной готовности, чтобы в случае ухудшения метеообстановки оперативно обеспечить реагирование дорожных и коммунальных служб. Важно работать на предупреждение последствий неблагоприятных погодных условий. Прошу организовать соответствующую работу и держать ситуацию на контроле, – сказал Алексей Дюмин.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:19 +3
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