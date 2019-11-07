В Новомосковске в тройном ДТП с маршруткой пострадала женщина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

7 ноября в 9.45 в Новомосковске на Рязанском шоссе случилось тройное ДТП. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем «Пежо», выезжала со второстепенной дороги, не пропустила двигавшуюся по главной «Ладу Гранту» и столкнулась с ней. Обе машины вылетели на встречку, зацепили пассажирскую маршрутку и снесли дорожный знак.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент известно об одной пострадавшей — пассажирке маршрутки.