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В Новомосковске в тройном ДТП с маршруткой пострадала женщина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Новомосковске в тройном ДТП с маршруткой пострадала женщина

Обстоятельства аварии выясняются.

7 ноября в 9.45 в Новомосковске на Рязанском шоссе случилось тройное ДТП. По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем «Пежо», выезжала со второстепенной дороги, не пропустила двигавшуюся по главной «Ладу Гранту» и столкнулась с ней. Обе машины вылетели на встречку, зацепили пассажирскую маршрутку и снесли дорожный знак.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент известно об одной пострадавшей — пассажирке маршрутки.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:11 +5
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