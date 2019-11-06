В ДТП на ул. Луначарского пострадал пятилетний ребёнок

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 6 ноября на перекрестке улиц Луначарского и Штыковой произошла авария с участием Seat Leon и Daewoo Nexia.

По предварительным данным, Seat Leon следовал по главной дороге, а водитель Daewoo Nexia выезжал с второстепенной и не пропустил иномарку. Как рассказали очевидцы, предполагаемый виновник аварии не только не имеет при себе документов, но и дважды пытался скрыться с места ДТП, однако был задержан.

В момент столкновения в салоне Seat находился пятилетний мальчик. Он получил незначительные повреждения от ремня безопасности, которым был пристёгнут.

При первичном освидетельствовании на месте происшествия признаков алкогольного опьянения у водителя Daewoo выявлено не было, его доставили в медучреждение для повторной проверки. На месте аварии работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Им предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.