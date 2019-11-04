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Из-за сбоя дата-центра социальная сеть «ВКонтакте» частично недоступна

Из-за сбоя дата-центра социальная сеть «ВКонтакте» частично недоступна

Тысячи пользователей социальной сети «Вконтакте» сообщают о проблемах в ее работе.

При попытке зайти на сайт появляется системное сообщение «К сожалению, сервер временно недоступен». Это подтверждается и данными из сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — сообщили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (50%), трудности при отправке сообщений (46%) и при входе в аккаунт (3%). По данным интернет-портала Downdetector, после 16:00 мск были зарегистрированы более 34 тыс. сообщений о сбоях в работе «ВКонтакте». В основном у пользователей возникает проблема при отправке сообщений (52% случаев), а также при загрузке сайта (42%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:20 +6
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