Из-за сбоя дата-центра социальная сеть «ВКонтакте» частично недоступна

Тысячи пользователей социальной сети «Вконтакте» сообщают о проблемах в ее работе.

При попытке зайти на сайт появляется системное сообщение «К сожалению, сервер временно недоступен». Это подтверждается и данными из сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата-центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — сообщили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте».

Пользователи соцсети жалуются на сбои в работе сайта (50%), трудности при отправке сообщений (46%) и при входе в аккаунт (3%). По данным интернет-портала Downdetector, после 16:00 мск были зарегистрированы более 34 тыс. сообщений о сбоях в работе «ВКонтакте». В основном у пользователей возникает проблема при отправке сообщений (52% случаев), а также при загрузке сайта (42%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, больше всего о них сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.