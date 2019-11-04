Более 102 тыс. рублей потеряли трое туляков после махинаций мошенников

За прошедшие сутки три жителя Тулы стали жертвами мошенников. Об этом рассказывает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Так, 44-летняя женщина обратилась с заявлением в отдел полиции «Привокзальный». Она сообщила, что ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом перечисления денежных средств в качестве оплаты за мебельную стенку, объявление о продаже которой она разместила на сайте бесплатных объявлений, убедил назвать реквизиты банковской карты и коды доступа в приложение «Мобильный банк».

Спустя некоторое время с карты были похищены 40 тысяч рублей.

32-летний житель Зареченского округа некоторое время назад в одном из интернет-магазинов оплатил покупку комплекта зимних шин на сумму 22 тысячи 800 рублей. Но товар так ему и не прислали, а деньги не возвратили.

А 58-летней жительнице Привокзального округа на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником банка, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств, убедил назвать реквизиты банковской карты. Спустя короткое время с карты были похищены 40 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

обратите внимание!

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. И тем более такое невозможно при телефонном разговоре.

Полиция просит граждан помнить, что собеседник, даже если он представился работником банка, никогда не затребует реквизитов карты. Такие действия может осуществить только мошенник. Поэтому важно не выполнять его требования, несмотря на сообщения о якобы блокировке карты или счёта, либо работ по недопущению несанкционированного списания денег, а перезвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на карте.

При этом нужно помнить, что только звонок на горячую линию банка или обращение в банковское отделение является гарантией защиты от действий мошенников. Также следует более внимательно относиться к совершению покупок через интернет-магазины и через сайты бесплатных объявлений.