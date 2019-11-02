На Тулу надвигается мощный поток субтропического тепла

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В Центральной России на следующей неделе ожидается значительное потепление. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8−13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели, — подчеркнул Тишковец.

Судя по прогнозу синоптиков, уже в понедельник, 4 ноября, в Тульской области температура воздуха в дневные часы будет достигать +9°С. Во вторник станет еще теплее — ожидается до +12°С. А со среды в регионе начнет постепенно холодать.

Отметим также, что на следующей неделе в нашем регионе ожидаются дожди.