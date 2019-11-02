новости
новости
Регистрация
На Тулу надвигается мощный поток субтропического тепла
Фото из архива Myslo.

На Тулу надвигается мощный поток субтропического тепла

Об этом рассказали синоптики.

В Центральной России на следующей неделе ожидается значительное потепление. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8, а днем можно рассчитывать на 8−13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели, — подчеркнул Тишковец.

Судя по прогнозу синоптиков, уже в понедельник, 4 ноября, в Тульской области температура воздуха в дневные часы будет достигать +9°С. Во вторник станет еще теплее — ожидается до +12°С. А со среды в регионе начнет постепенно холодать.

Отметим также, что на следующей неделе в нашем регионе ожидаются дожди.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:54 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мощное потеплениеноябрьпогода в Тулесиноптики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Грабитель-отморозок отрезал тулячке палец ради золотого кольца: жертва рассказала подробности
Грабитель-отморозок отрезал тулячке палец ради золотого кольца: жертва рассказала подробности
5 и 7 ноября на ул. Жаворонкова в Туле запретят движение транспорта
5 и 7 ноября на ул. Жаворонкова в Туле запретят движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.