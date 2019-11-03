Чемпионат по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула - 2019»: большой репортаж

В Туле прошли традиционные соревнования по бодибилдингу «Мистер и Мисс Тула». Некогда просто чемпионат Тульской области теперь стал событием российского значения.

В этом году помимо спортсменов Тулы и Тульской области, а также Москвы и Подмосковья, приехали участники из Курска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, Ярославля, Сыктывкара. География более чем солидная.

Легендарный турнир

На афишах соревнования значились как легендарный чемпионат красоты человеческого тела. И это действительно так. Любую из участниц женских номинаций можно было смело отправлять на конкурсы красоты, и они бы там как минимум не затерялись. О парнях и говорить нечего. Эффектные женщины и брутальные мужчины всегда будут в центре внимания. А уж их тела, вылепленные собственными руками и невероятным трудолюбием всегда будут предметом всеобщей зависти, а кому-то и образцом для подражания.

Трудно представить, но впервые наши строители собственного тела выявили звание сильнейшего еще до перестройки — в 1984 году. Самый первый турнир прошел в спортзале тульского политеха на Болдина, затем в школьном спортзале. А потом на долгое время настоящей альма матер турнира «Мистер и мисс Тула» стал не менее легендарный Дворец культуры профсоюзов, откуда и началась невероятная популярность этих соревнований.

В этом году тульские бодибилдеры соревновались на сцене Молодежного центра Тульской области — бывшем ДКЖ. Среди участников турнира — призеры и победители чемпионатов России и Европы, победители различных престижных соревнований. А это в первую очередь работает не только на престиж соревнований, но и на уровень подготовки участников. Всегда интереснее соревноваться там, где победа дается в тяжелой конкурентной борьбе.

Например, в категории женщин бикини, свыше 165 см, судьи не смогли сразу выявить сильнейшую спортсменку. Обе претендентки набрали одинаковое количество баллов. Начали считать дополнительные показатели, и там, редчайший случай, тоже было абсолютное равенство. Объявили повторный финал, в котором просто считали судейские голоса. Судей девять, так что здесь уж ничьей быть никак не могло. В итоге с преимуществом всего в один судейский голос победила Оксана Чуб из Саратова.

Схожая ситуация была и во многих других номинациях — судьбу призовых мест определяла разница буквально в несколько баллов.

В очень упорной борьбе выявился и абсолютный победитель среди мужчин. Им стал москвич Денис Башкатов. Принято считать, что в абсолютной категории все козыри на руках супертяжей. Но Денис выступал в более легкой весовой категории — до 85 килограмм. И тем не менее именно ему судьи отдали предпочтение, посчитав его тело наиболее сбалансированным, а мышцы наиболее рельефными. Денис же, кстати, получил и приз от ветеранов тульского бодибилдинга за лучшие вольные упражнения.

Нет ничего невозможного

В категории фитнес среди женщин победительницей стала тулячка Надежда Батова. Таким образом она вернула себе титул чемпионки области, который выиграла на этих соревнованиях два года назад. А в этом году Надежда уже была первой в фитнесе на чемпионате Московской области.

Бодибилдингом она занимается три с половиной года в клубе «Олимп». Ее тренер — Олеся Буренкова. Тренируется, по ее словам, каждый день, даже в межсезонье. И отдыхать от такого ритма жизни нет никакого желания.

- Когда я на подготовке, у меня утром кардио и вечером силовая тренировка и кардио. Всего три часа в день. В межсезонье я просто хожу на силовые тренировки, которые составляют полтора часа. Мне это нравится. Я ориентируюсь на своего тренера. Она очень красивая, у нее прекрасное тело. Я хотела когда-то попасть к ней в группу, и когда это случилось, была безумно рада. Сейчас мне нравится сцена, когда люди на меня смотрят и оценивают. Мне нравится приходить в спортзал. Мы все здесь единомышленники, нам доставляет удовольствие общаться друг с другом, говорить друг другу комплименты. Не просто как мужчины женщине или наоборот, а как коллеги, занимающиеся одним делом

- Но при этом добиваться высоких результатов ведь непросто?

- Прежде всего, мне это интересно. Нравится видеть, как я выгляжу в зеркале, добиваться результата. Хотя да, трудно. Это очень тяжело — сидеть на диетах, на сушках бесконечных. Особенно на диетах, когда кроме зеленого чая и капусты можно только вареную рыбу и белки от яиц.

- Известный диетолог Ковальков рассказывал как-то в шутку, что когда дома едят шоколадный торт, он просто уходит на улицу.

- Я к этому привыкла. У меня есть сын, ему пятнадцать лет, и он ужасный сладкоежка. Я вижу шоколадки, различные вкусности и представляю, что я их ем. Можно сказать, кушаю глазами. Меня это выручает. Даже наоборот. В такие периоды хочется накормить своих близких, чтобы они кушали и радовались.

- До прихода в бодибилдинг вы занимались еще каким-то спортом?

- Нет, для меня это первый серьезный спорт. Я раньше была худенькая, никогда не было лишнего веса. Потом выросла и стала обычной среднестатистической стройной девушкой. Но к спорту меня тянуло, я всегда занималась дома. Потом пошла в зал, так началась моя спортивная карьера. В 2018 году открыла для себя силовой экстрим. Теперь совмещаю несовместимое, можно так сказать.

- Силовой экстрим — это ведь совсем не для многих.

- Нет ничего невозможного. Когда я в силовом экстриме кантовала свою первую покрышку, которая весила 130 кг, думала, что вон ту, которая за 280 кг, в жизни не подниму. На самом деле я сейчас ее кантую чуть ли не одной рукой. Так же и в бодиблидинге. Когда выступала в категории бикини, думала что каких-то результатов — такого красивого тела, какие я видела на соревнованиях, никогда в жизни не добьюсь. Оказалось, что все это можно получить усиленными тренировками.

Алексей и Юлия Карась: семейная династия

В самой тяжелой весовой категории — свыше 95 килограмм одним из претендентов на победу считался туляк Алексей Карась. Он был не просто участником, но и, можно сказать, лицом турнира — именно его фигура красовалась на официальном плакате турнира «Мистер Тула».

- Это меня очень сильно мотивирует, — признался Алексей. — Если я лицо соревнований, не должен подвести. Тем более, дома.

- При этом в бодибилдинге многое зависит от судейских решений, а не четких критериев оценки.

- По совокупности все справедливо. Тем более, что помимо судей все может зависеть от очень многих факторов. Буквально за пятнадцать минут до выхода на сцену даже твоя собственная форма может поменяться в лучшую или в худшую сторону.

- Как долго вы готовитесь к соревнованиям?

- Год. Вначале идет процесс набора массы, работа над слабыми местами — в моем случае это ноги. Потом процесс набора формы — диета, сушка. А затем наступает период, когда проходят соревнования. «Мистер Тула» для меня уже седьмой по счету турнир в этом сезоне. Мне это нравится. Да, устаю. Но я не жалуюсь, потому что я это выбрал лично для себя. Я получаю удовольствие, когда выхожу на сцену, на меня смотрят зрители, и я чувствую, что им нравлюсь.

- Как давно вы пришли в бодибилдинг?

- Спортом занимался с детства. Но тогда это были самбо, рукопашка, айкидо. Потом пошел в армию. Вернулся домой, позанимался полгода рукопашкой, и мне она надоела. Пришел в бодибилдинг.

- Достаточно необычная перемена.

- Думаю, это связано с возрастом. Захотелось чего-то более спокойного. Я уже сам тренер, занимаюсь с другими. Мои ученики выступают сейчас и на этих соревнованиях. Но у меня есть человек, который меня консультирует, может подсказать что-то со стороны. Это иногда очень важно.

- А чему в первую очередь учите своих учеников?

- Самое главное — это техника выполнения упражнений. И параллельно учишь правильно дозировать нагрузку, чтобы себя не перетренировать. В целом это не такой уж простой процесс, как это видится со стороны.

- Спорт в вашей жизни, получается, всегда занимал большое место?

- Спорт познакомил меня с женой, это уже очень многое. Родилась дочка. Она у нас тоже спортсменка, занимается спортивной гимнастикой. Несмотря на юный возраст у нее уже есть успехи.

На турнире «Мистер и мисс Тула» семья Алексея была представлена полностью. Дочка Ульяна сидела и смотрела на родителей из зала, а в категории бикини выступала ее мама Юлия, и заняла третье место.

Юля — кандидат в мастера спорта по плаванию. Но и бодибилдингом интересовалась уже давно. Как она сама говорит, «лет восемь уже крутилась в этих кругах». Но, конечно, большим стимулом для последующих занятий стало для нее знакомство с мужем. Он и сейчас, когда шли соревнования, стоял за кулисами, переживал, и громко что-то подсказывал. Юля, кстати, немедленно реагировала на его подсказки.

– Мы познакомились в «Одноклассниках», — рассказала Юля. — Я заметила его фотографию у одного из друзей. Алексей выступал раньше в категории классический бодибилдинг, и мне он очень понравился. Мы списались, потом встретились. Встречались с неделю и он сделал мне предложение. Но замуж я вышла не сразу. Прошло какое-то время, я потом уехала в Рязань, вернулась, он меня дождался. Мы начали жить вместе, потом поженились. Родилась дочка. Сейчас она выросла, можно ее спокойно оставить иногда с бабушкой, настало время, когда я могу себе позволить ходить в спортзал!

Победители турнира «Мистер и мисс Тула-2019»

Женщины

Бикини, до 166 см.

1. Анастасия Архипова, Саратов.

2. Елена Шевырева, Балашиха.

3. Анна Соколова, Подольск.

Бикини, свыше 166 см

1. Оксана Чуб, Саратов.

2. Анастасия Коданева, Сыктывкар.

3. Юлия Карась, Тула.

Абсолютная победительница бикини – Анастасия Архипова, Саратов

Бодифитнес

1. Надежда Батова, Тула.

2. Вера Жукова, Тула.

3. Екатерина Колчанова, Москва.

Мужчины

Пляжный бодибилдинг

1. Иван Геков, Воронеж.

2. Александр Луценко, Тула.

3. Сергей Репин, Орехово-Зуево.

Классик-физик

1. Иван Нещеретов, Воронеж.

2. Александр Бузинов, Мытищи.

3. Дмитрий Суриков, Тула.

Бодибилдинг, до 85 кг

1. Денис Башкатов, Москва.

2. Николай Солонцев, Ярославль.

3. Иван Устименко, Тула.

Бодибилдинг до 95 кг

1. Максим Гаврилов, Санкт-Петербург.

2. Петр Толстиков, Киреевск.

3. Андрей Попов, Москва.

Бодибилдинг, свыше 95 кг.

1. Антон Галушко, Москва.

2. Алексей Карась, Тула.

3. Олег Скоробрещук, Электросталь.

Абсолютный чемпион по бодибилдингу – Денис Башкатов, Москва.