Жители Щекино: «Стены и фундамент дома в трещинах, но капремонт почему-то откладывают»

Со стен дома отваливается штукатурка, везде – сквозные трещины, в подвале частично обвалилась кирпичная кладка, начал разрушаться и фундамент, а сгнившие подпорки крыши могут и не выдержать давление снега.

Жительница дома Ульяна Гаврикова:

Ульяна Гаврикова – Несмотря на такое состояние дома, сроки его капительного ремонта почему-то всё время переносят. Соседние дома уже неоднократно ремонтировали, а наш до сих пор стоит без ремонта. Рабочие, которые выполняли работы в соседних домах, даже как-то спросили: что в вашем доме алкаши и бомжи живут? А ведь это совсем не так! У нас дом небольшой, но молодых людей и детей в нем живет много.

Внешний вид дома действительно страшноват. Но сроки ремонта по непонятным причинам сдвигаются.

– Сначала ремонт был назначен на 2018-2020 годы, потом на 2021-2023-й, сейчас уже на 2026-2028-й. Почему сроки переносят, ответить никто не может. Писали уже в ГЖИ, в Фонд капремонта, президенту... Но всё без толку. В администрации города нам сказали, что нужно вызвать независимую экспертизу и тогда, может быть, они признают факт, что дому требуется ремонт. Или заключат, что он аварийный. Но эта экспертиза стоит 40-50 тысяч, мы таких денег не соберём, – добавила Ульяна.

Как в целом формируется график капремонта многоквартирных домов и можно ли по инициативе жителей внести в него изменения? Myslo задал этот вопрос на пресс-конференции министру ЖКХ Тульской области Олегу Дючкову.

Олег Дючков – Правила проведения капитального ремонта регламентируются рядом документов: Жилищным кодексом РФ, законом Тульской области, региональной программой и постановлением правительства области. При составлении графика учитывается год постройки дома, состояние его конструктивных элементов и сведений о ранее проведенных ремонтах. Например, дом 1950 года постройки, но в 2010-м там отремонтировали крышу. Значит, капитальный ремонт мы отодвигаем на более поздний срок.

– Но есть общий подход к изменению планов капительного ремонта с 2035 года на более ранний срок, например, на 2021 год, – продолжает Олег Дючков. – Есть два способа: жители проводят собрание и принимают решение о переходе на спецсчет и самостоятельно определяют размер взносов, сроки проведения ремонта и подрядчика.

Либо жители остаются на «котловом счете», но тогда они решают, за счет каких источников финансирования будут оплачиваться работы, которые мы выполняем вне графика. Такие решения принимаются нечасто, потому что ремонты кровли и фасадов достаточно дорогостоящие.

Таким образом, исходя из требований законодательства, мы вносим корректировки в график ремонта, но только с учетом тех условий, которые я уже назвал, – пояснил Олег Дючков.

Myslo сделал запрос в администрацию Щекинского района. В ответе нам сообщили, что «в целях приведения Региональной программы в соответствие требованиям Жилищного кодекса РФ, в сентябре 2016 года проведена актуализация, при этом были уточнены виды работ по капитальному ремонту в каждом многоквартирном доме и установлена периодичность их выполнения в рамках трехлетнего периода».

Капитальный ремонт в указанном многоквартирном доме пройдет в несколько этапов:

2020-2022 гг. - крыша, внутридомовая система электроснабжения;

2026-2028 гг. – фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения;

2035-2037гг. – внутридомовая система газоснабжения.

В качестве совета добавили:

«Для рассмотрения вопроса текущего ремонта жилого дома жителям многоквартирного дома № 6 по ул. Заводской г. Щекино необходимо составить протокол общего собрания собственников и направить его в управляющую компанию.

Собственники жилых помещений могут также принять решения о смене способа формирования фонда капитального ремонта».

Собственно, предложили жителям ждать несколько лет, наблюдая за тем, как неумолимо разрушается фундамент, таща за собой и стены.

А там, может, ремонт уже и не потребуется.