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В Туле открылся Региональный чемпионат WorldSkills
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылся Региональный чемпионат WorldSkills

28 октября в Туле состоялась торжественная церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В этом году он впервые проходит в открытом формате: в соревнованиях принимают участие представители Рязанской области, Татарстана, Санкт-Петербурга.

Участников чемпионата приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что с каждым годом движение стремительно развивается и становится все престижнее. Повышение конкурентоспособности профессионального образования — одна из задач национального проекта «Образование».

– Мы видим, что сегодня на рынке труда востребованы не просто рабочие, а люди с широкими компетенциями, способные наравне с инженерами решать любые технологические задачи. Наша задача — готовить таких специалистов, способных неординарно мыслить, принимать нестандартные решения, — отметил Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что совсем недавно в Татарстане прошел мировой чемпионат WorldSkills. В нем приняли участие более 1300 конкурсантов из 63 стран. На церемонии закрытия Президент России Владимир Путин отметил важную роль движения WorldSkills.

Туляки Артем Оганесян и Имран Точиев со своими наставниками Андреем Давыдовым и Татьяной Гудковой привезли домой «золото» чемпионата.

– Своими достижениями они подтвердили, что Тула по праву носит звание мастерской России. Мы гордимся нашими ребятами, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор пожелал участникам сегодняшнего чемпионата здоровой конкуренции и профессиональных свершений.

В этом году в Тульской области соревнования пройдут на 6 площадках. В 26 компетенциях будут соревноваться более 200 человек. Это школьники, студенты колледжей и техникумов, сотрудники предприятий.

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