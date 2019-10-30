новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» прилетел в Екатеринбург: фоторепортаж
Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» прилетел в Екатеринбург: фоторепортаж

Именно здесь сегодня оружейники сыграют в 1/8 финала с местным «Уралом».

Футболисты тульского «Арсенала» прогулялись по морозному Екатеринбургу. Именно в этом городе оружейникам предстоит сразиться с местным «Уралом» в 1/8 Кубка России. Матч состоится сегодня в 17.00 по мск.

Представляем судейскую бригаду: главный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); помощники главного судьи — Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва). Резервный судья — Сергей Куликов; инспектор — Игорь Синер (Омск).

Галерея
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 1
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 2
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 3
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 4
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 5
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 6
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 7
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 8
"Арсенал" прилетел в Екатеринбург, Фото: 9
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
«Урал» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 0:1
Спорт
«Урал» — «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 0:1
сегодня, в 17:17, 3 408 0
«Арсенал» в Грозном: полшага вперед
Спорт
«Арсенал» в Грозном: полшага вперед
27 октября, в 11:20, 22 3389 1
«Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном – 1:1
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном – 1:1
26 октября, в 18:23, 81 3926 3
На матче молодежных команд «Ахмат» – «Арсенал» в Грозном произошла массовая драка
Спорт
На матче молодежных команд «Ахмат» – «Арсенал» в Грозном произошла массовая драка
26 октября, в 15:30, 52 4604 9
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АрсеналУрал - АрсеналКубок России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Привокзальном округе Тулы спецназ задержал мужчину
В Привокзальном округе Тулы спецназ задержал мужчину
В чемпионате «Молодые профессионалы» в Туле участвуют 200 конкурсантов
В чемпионате «Молодые профессионалы» в Туле участвуют 200 конкурсантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.