Фото пресс-службы «Арсенала».
Тульский «Арсенал» прилетел в Екатеринбург: фоторепортаж
Именно здесь сегодня оружейники сыграют в 1/8 финала с местным «Уралом».
Футболисты тульского «Арсенала» прогулялись по морозному Екатеринбургу. Именно в этом городе оружейникам предстоит сразиться с местным «Уралом» в 1/8 Кубка России. Матч состоится сегодня в 17.00 по мск.
Представляем судейскую бригаду: главный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); помощники главного судьи — Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва). Резервный судья — Сергей Куликов; инспектор — Игорь Синер (Омск).
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