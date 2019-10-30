Тульский «Арсенал» прилетел в Екатеринбург: фоторепортаж

Фото пресс-службы «Арсенала».

Именно здесь сегодня оружейники сыграют в 1/8 финала с местным «Уралом».

Футболисты тульского «Арсенала» прогулялись по морозному Екатеринбургу. Именно в этом городе оружейникам предстоит сразиться с местным «Уралом» в 1/8 Кубка России. Матч состоится сегодня в 17.00 по мск.

Представляем судейскую бригаду: главный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); помощники главного судьи — Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва). Резервный судья — Сергей Куликов; инспектор — Игорь Синер (Омск).