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В Туле состоялся региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

В Туле состоялся региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

Он прошел 24 октября в Доме Дворянского Собрания.

На форум зарегистрировалось более 400 человек и свыше 350 человек приняло участие. Кроме пленарного заседания, проведено 8 тематических секций, заслушаны доклады 40 экспертов.

Участниками Форума стали гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, добровольцы и журналисты.

Организаторы: правительство Тульской области, Ресурсный центр правительства Тульской области при поддержке Общественной палаты Тульской области.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов:

Александр Воронцов

— Активисты, руководители и члены некоммерческих организаций — это те люди, которые могут стать опорой государства. И главная задача этого форума — предоставить возможность таким гражданам высказать свои идеи и обрести единомышленников.

На форуме тульские активисты некоммерческих организаций (НКО), общественных организаций, представители бизнес-сообщества обсуждали важные темы, касающиеся широкого спектра проблем экономики и общественно полезной деятельности. После пленарного заседания обсуждение продолжилось по секциям, также для участников Форума были проведены мастер-классы.

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