В Туле состоялся региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»

На форум зарегистрировалось более 400 человек и свыше 350 человек приняло участие. Кроме пленарного заседания, проведено 8 тематических секций, заслушаны доклады 40 экспертов.



Участниками Форума стали гражданские активисты, представители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, добровольцы и журналисты.

Организаторы: правительство Тульской области, Ресурсный центр правительства Тульской области при поддержке Общественной палаты Тульской области.

Председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов:

Александр Воронцов — Активисты, руководители и члены некоммерческих организаций — это те люди, которые могут стать опорой государства. И главная задача этого форума — предоставить возможность таким гражданам высказать свои идеи и обрести единомышленников.

На форуме тульские активисты некоммерческих организаций (НКО), общественных организаций, представители бизнес-сообщества обсуждали важные темы, касающиеся широкого спектра проблем экономики и общественно полезной деятельности. После пленарного заседания обсуждение продолжилось по секциям, также для участников Форума были проведены мастер-классы.