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В ГИБДД напомнили тулякам о необходимости «переобувать» автомобили

В ГИБДД напомнили тулякам о необходимости «переобувать» автомобили

Даже при температуре воздуха менее 7 градусов тепла летняя резина начинает терять свойства.

Резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, что влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют иной протектор, который предназначен для снега, льда и воды.

В соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» определен зимний период, когда должна быть установлена зимняя колесная резина — декабрь, январь, февраль.
 
ГИБДД призывает автолюбителей подумать о своей безопасности заранее.
 
Даже при температуре воздуха менее 7 градусов тепла летняя резина начинает терять свойства и затвердевает.

О том, как выбрать зимнюю резину Myslo писал здесь.

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