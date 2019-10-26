В ГИБДД напомнили тулякам о необходимости «переобувать» автомобили
Даже при температуре воздуха менее 7 градусов тепла летняя резина начинает терять свойства.
Резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, что влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют иной протектор, который предназначен для снега, льда и воды.
В соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» определен зимний период, когда должна быть установлена зимняя колесная резина — декабрь, январь, февраль.
ГИБДД призывает автолюбителей подумать о своей безопасности заранее.
Даже при температуре воздуха менее 7 градусов тепла летняя резина начинает терять свойства и затвердевает.
О том, как выбрать зимнюю резину Myslo писал здесь.
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