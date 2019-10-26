В ГИБДД напомнили тулякам о необходимости «переобувать» автомобили

Резиновый состав летних шин теряет свои свойства при отрицательных температурах, что влияет на способность покрышки держать сцепление с дорогой. Кроме того, зимние шины имеют иной протектор, который предназначен для снега, льда и воды.

В соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» определен зимний период, когда должна быть установлена зимняя колесная резина — декабрь, январь, февраль.

ГИБДД призывает автолюбителей подумать о своей безопасности заранее.