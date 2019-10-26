новости
новости
Регистрация
У тулячки украли кошелек с 43 тысячами рублей

У тулячки украли кошелек с 43 тысячами рублей

В Туле за кражу кошелька задержан 60-летний мужчина

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что около дома №5 по улице Тургеневской у нее был украден кошелек, в котором находились деньги в сумме 43 тысячи рублей и банковские карты.

Сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий был установлен и впоследствии задержан нигде не работающий 60-летний житель областного центра. От мужчины получены признательные показания. Похищенные деньги частично изъяты.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 22:08 0
Другие статьи по темам
Событие
украли кошелек
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле состоялся региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»
В Туле состоялся региональный форум некоммерческих организаций «ПРОдвижение»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.