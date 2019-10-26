У тулячки украли кошелек с 43 тысячами рублей

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что около дома №5 по улице Тургеневской у нее был украден кошелек, в котором находились деньги в сумме 43 тысячи рублей и банковские карты.

Сотрудниками уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий был установлен и впоследствии задержан нигде не работающий 60-летний житель областного центра. От мужчины получены признательные показания. Похищенные деньги частично изъяты.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.