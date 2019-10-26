Какая погода ждет туляков 27 октября

27 октября в Туле будет тепло, но сыро. Днем до +16 градусов выше ноля, пасмурно, с небольшим дождем. Северо-восточный будет дуть со скоростью 7 м/сек.

Атмосферное давление 738 мм ртутного столба.

Ночью до +8 градусов, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра, дневная температура будет понижаться в течение всей следующей недели. А уже в ночь со среды на четверг синоптики прогнозируют до – 3°С.