Приглашаются тулячки на кастинг для участия в конкурсе «Мисс Тула 2019»
Он пройдет в нашем регионе в 13-й раз.
Конкурс «Мисс Тула» по праву считается одним из самых красивых и ярких событий уходящего года. Организаторами являются Министерство культуры Тульской области, модельное агентство Linda и Дирекция национального конкурса «Мисс Россия».
Победительница конкурса получит возможность представить наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия», который пройдет в апреле 2020 года.
Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу с участием звезд эстрады может любая незамужняя девушка, обладающая естественной красотой и не имеющая детей.
Сейчас начинается отбор конкурсанток для участия в XIII областном конкурсе красоты «Мисс Тула 2019».
На кастинг приглашаются девушки от 15 лет ростом от 167 см.
Записаться на кастинг можно по телефону 704−734, или заполнив анкету на сайте агентства Linda.
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