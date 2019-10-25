Приглашаются тулячки на кастинг для участия в конкурсе «Мисс Тула 2019»

Он пройдет в нашем регионе в 13-й раз.

Конкурс «Мисс Тула» по праву считается одним из самых красивых и ярких событий уходящего года. Организаторами являются Министерство культуры Тульской области, модельное агентство Linda и Дирекция национального конкурса «Мисс Россия».

Победительница конкурса получит возможность представить наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия», который пройдет в апреле 2020 года.

Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу с участием звезд эстрады может любая незамужняя девушка, обладающая естественной красотой и не имеющая детей.