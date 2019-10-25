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Приглашаются тулячки на кастинг для участия в конкурсе «Мисс Тула 2019»

Приглашаются тулячки на кастинг для участия в конкурсе «Мисс Тула 2019»

Он пройдет в нашем регионе в 13-й раз.

Конкурс «Мисс Тула» по праву считается одним из самых красивых и ярких событий уходящего года. Организаторами являются Министерство культуры Тульской области, модельное агентство Linda и Дирекция национального конкурса «Мисс Россия».
 
Победительница конкурса получит возможность представить наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия», который пройдет в апреле 2020 года.
 
Завоевать корону победительницы, стать частью масштабного красивого шоу с участием звезд эстрады может любая незамужняя девушка, обладающая естественной красотой и не имеющая детей.
 
Сейчас начинается отбор конкурсанток для участия в XIII областном конкурсе красоты «Мисс Тула 2019».
 

На кастинг приглашаются девушки от 15 лет ростом от 167 см.

Записаться на кастинг можно по телефону 704−734, или заполнив анкету на сайте агентства Linda.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:08 0
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