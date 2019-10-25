Главную новогоднюю елку Тулы откроют 27 декабря

Фото из архива Myslo.

24 октября в администрации города обсудили подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Об этом рассказали в Тульской городской думе.

Мероприятия стартуют в Туле 1 декабря. К этой дате все учреждения, предприятия, улицы, скверы и общественные пространства города будут празднично украшены.

С 1 по 11 декабря состоится городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление. Оценивать конкурсантов будут в двух номинациях: на лучшее новогоднее оформление территориального округа и на самую лучшую идею.

В первой номинации оценивается комплексное оформление территориального округа в целом. Презентовать на конкурс во второй номинации можно будет как отдельный арт-объект, фотозону, так и комплексное оформление здания. За первые три места в каждом направлении предусмотрено материальное поощрение.

Основные новогодние мероприятия начнутся 27 декабря. В этот день состоится открытие главной елки на площади Ленина.

Программа включит в себя парад сказочных героев по улице Металлистов и выступление звезд российской эстрады. Завершится мероприятие ярким фейерверком.

Жители города могут внести свои идеи по организации праздника. Предложения необходимо направлять на электронную почту ng2020@cityadm.tula.ru до 15 ноября 2019 года.