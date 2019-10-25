Остаться в живых и не называться «дебилами»: жители Левобережного просят организовать пешеходный переход

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Мужчина рассказал, что жители просили организовать пешеходный переход на улице Защитников Тулы в районе гипермаркета «Глобус» еще два года назад. «Тогда же был дан какой-то туманный ответ от чиновников. Прошло два года, а жители Левобережного так и не обрели возможности цивилизованного и безопасного перехода данного дорожного полотна», — пишет Александр.

«Почему пишу именно сегодня? Потому что именно сегодня переходил там дорогу в то время, когда там проезжала шустрая „Газель“. Так получилось, что, видимо, я попадал в траекторию ее проезда, так как мне был адресован предупредительный сигнал.

А после того, как мы чудом разминулись, водитель громко прокричал: „Дебил, [матерное слово]!“. Но я с ним не согласился, а он уехал.

Никакого объяснения не последовало, я остался в неприятном ощущении себя. Я зашагал дальше и опять задумался над проблемой нашего микрорайона, как два года назад. И что у нас такая великая страна, и что наши улицы, районы и города часто не связаны между собой тротуарами, переходами и прочими объектами дорожной инфраструктуры, а так хотелось бы. И чтобы не только, ну ладно, хотя бы это. Надеюсь, многого не прошу. Спасибо за внимание!»

Просим считать письмо туляка открытым обращением в администрацию города и УГИБДД.