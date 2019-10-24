В пятницу в центре Тулы ограничат парковку

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что в пятницу, 25 октября, в областном центре пройдут мероприятия в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В связи с этим, с 7.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Ленина и по нечётной стороне ул. Менделеевской на участке, прилегающем к площади Ленина.