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В пятницу в центре Тулы ограничат парковку

В пятницу в центре Тулы ограничат парковку

Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству сообщает, что в пятницу, 25 октября, в областном центре пройдут мероприятия в честь Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В связи с этим, с 7.00 до 17.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Ленина и по нечётной стороне ул. Менделеевской на участке, прилегающем к площади Ленина.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:54 +1
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Место
Тулаплощадь Ленинаулица Менделеевская

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