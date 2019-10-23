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Роспотребнадзор через суд добился ремонта Заокской районной больницы
Фото: Яндекс.Карты

Роспотребнадзор через суд добился ремонта Заокской районной больницы

В учреждении здравоохранения выявлены многочисленные нарушения санитарных норм.

На протяжении трёх лет во время проверок сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора не раз выдавали руководству Заокской центральной районной больницы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства.

Они были исполнены не полностью, поэтому ведомство обратилось в суд с просьбой обязать привести медучреждение в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность

Заокский районный суд Тульской области полностью удовлетворил требования Управления – некоторые отделения районной больницы  должны отремонтировать до конца следующего года. По данным регионального минздрава, средства на ремонт заложены в бюджет на 2020 год.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:23 +2
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Тульская областьЗаокский район

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