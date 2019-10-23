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Роспотребнадзор: в тульских больницах продукты не прошли лабораторный контроль

Роспотребнадзор: в тульских больницах продукты не прошли лабораторный контроль

Нарушения нашли в горбольнице №3 и Тульском областном противотуберкулезном диспансере.

С начала года Роспотребнадзор по Тульской области проверил 12 лечебных учреждений области с круглосуточным пребыванием пациентов.

При проведении проверок осуществлялся лабораторный контроль пищевых продуктов, готовых блюд, питьевой воды, отбирались смывы с объектов окружающей среды.

Пищевые продукты (творог, молоко, сливочное масло), не соответствующие по своим физико-химическим, микробиологическим показателям, выявлены в лечебных учреждениях, в том числе в городской больнице №3 г. Тулы, Тульском областном противотуберкулезном диспансере №1.

В ходе надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства по организации питания в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 18 дел об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений.

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