Новый состав Общественной наблюдательной комиссии Тульской области начал работу

Отстаивать свои права тем, кто находится в местах принудительного содержания, нелегко. Жизнь по режиму, строгая процедура встреч и ограничение телефонных звонков – это необходимые меры, ведь на то и существует такая мера наказания, как изоляция от общества. Но суть изоляции – в исправлении преступившего закон человека, который после отбытия наказания должен возвратиться в общество. Именно поэтому соблюдение прав тех, кто находится вне общества, так же важно, как и тех, кто не нарушал закон. Следить за этим призваны члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

В Тульской области 18 октября состоялась церемония торжественного вручения мандатов новому – пятому составу ОНК. Среди 20 членов комиссии общественные деятели, учителя, врачи, предприниматели, пенсионеры, деятели культуры, священнослужители. Всех объединяет активная жизненная позиция и стремление сделать общество более совершенным.

В торжественной обстановке председатель региональной Общественной палаты Александр Воронцов вручил новым членам ОНК мандаты. Этот документ позволяет в течение трех лет посещать места принудительного содержания и контролировать соблюдение прав находящихся в них лиц.

Состав Общественной наблюдательной комиссии пятого созыва:

1. Крюков Игорь Вячеславович – член комиссии, председатель

2. Попов Алексей Николаевич – член комиссии, заместитель

3. Ситникова Юлия Владимировна – член комиссии, секретарь

4. Крылов Александр Николаевич

5. Воронова Оксана Сергеевна6. Николаев Евгений Николаевич7. Гусейнов Расим Гусейн оглы8. Загитов Ренат Амирович

9. Клюев Александр Анатольевич10. Агафонов Антон Сергеевич 11. Козлов Андрей Иванович12. Терехова Надежда Ивановна

13. Синюков Александр Иванович

14. Чуйкин Руслан Юрьевич

15. Нарышкин Олег Геннадьевич16. Филин Юрий Васильевич

17. Лебединец Наталья Викторовна

18. Шмаков Владимир Александрович

19. Горшков Вячеслав Алексеевич20. Романовский Андрей Александрович

После торжественной церемонии члены ОНК провели первое заседание, на котором выбрали руководящий состав. Председателем комиссии стал Игорь Крюков, его заместителем – Алексей Попов, секретарем – Юлия Ситникова. Также члены ОНК утвердили план проверок мест принудительного содержания на ближайшее полугодие.

– За годы работы Общественной наблюдательной комиссии Тульской области сложились конструктивные взаимоотношения с сотрудниками УФСИН, УМВД, прокуратурой и другими ведомствами, – рассказал Игорь Крюков. – Были внедрены в практику новые формы работы. Продолжаем плодотворно сотрудничать с Общественной палатой Тульской области.

Постоянное обучение – одно из главных правил ОНК Тульской области. 17-18 октября члены комиссии приняли участие в семинаре Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий».

С приветственным словом к присутствующим обратился Александр Воронцов. Он отметил, что в Тульской области всегда были налажены конструктивные взаимоотношения с ведомствами, в чьих учреждениях ведется общественный контроль. Руководители хорошо понимают основные цели ОНК и всегда обеспечивают беспрепятственное посещение членам региональной комиссии.

Александр Воронцов – В России члены ОНК могут посещать любые места принудительного содержания. Нигде в мире нет ничего подобного. Коллеги, в добрый путь, вы по велению сердца пришли в общественную наблюдательную комиссию, используйте с пользой данную вам возможность! – сказал Александр Воронцов.

Общественная наблюдательная комиссия Тульской области

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