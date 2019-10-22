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В Тульской области перезахоронили останки погибших под обстрелом детей
Фото поискового отряда "Память".

В Тульской области перезахоронили останки погибших под обстрелом детей

Церемония перезахоронения прошла в Заокском районе.

В Тульской области перезахоронили останки детей, погибших под минометным обстрелом в декабре 1941 года — брата и сестры Саши и Нины Лапшиных.

Напомним, в сентябре 2019 года члены поискового отряда «Память» проводили экспедицию в Заокском районе недалеко от деревни Бёхово. Местный житель рассказал, что на опушке леса есть заброшенная братская могила и якобы в ней захоронены дети.

Поисковики изучили историю этого места и выяснили подробности трагедии. Их рассказала 90-летняя родственница погибших Зинаида Дмитриевна Лапшина.

В семье было трое детей — старший Евгений, сестра Нина и младший Александр. Когда начался обстрел, мать отправила детей в убежище. Ребята туда не успели добраться, по пути их накрыло волной осколков от миномета. Двоих, сестру и младшего брата, убило сразу. Евгений был ранен, но в госпитале его сумели спасти.

За могилой долгое время ухаживали родственники. Но со временем осталась только Зинаида Дмитриевна. В силу своего возраста ей уже тяжело так далеко ходить. Она и попросила поисковиков перезахоронить детей на кладбище.

Как сообщают поисковики, по согласию родственников и разрешению администрации, решился вопрос о переносе останков на кладбище, где покоятся родители погибших детей. Останки были подняты сводными поисковыми отрядами «Благодарный», «Память», «Лаптевский боевой участок», «Сердца отважных».

В воскресенье 20 октября состоялась церемония перезахоронения останков на Беховском кладбище.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:17 +4
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