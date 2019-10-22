Погода в Туле 23 октября: туманно, ветрено и тепло

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами туман, днём небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +6 до +11 градусов, днём – 12-17. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.