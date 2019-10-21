Какие улицы Тулы будут обесточены 22 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Чапаева, 42,
- ул. Кирова, 1-17, 19, 19-а,
- ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
- ул. Марата, 24,
- ул. Епифанская, 33, 126, 188-196 (чётн.),
- ул. Калинина, 1, 2, 3, 5,
- ул. Дементьева, 43, 47, 48,
- пр-д Верхний,
- ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
- пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
- пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
- Венёвское шоссе, 4, 6,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15-а,
- 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68, 64, 45, 63, 49, 66,
- Одоевское шоссе, 14,
- ул. Болотова, 69-а, 69,
- ул. Н. Краснослободская, 45,
- ул. М. Гончары, 1-12,
- ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
- ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
- ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
- ул. Овражная, 36-44 (чётн.), 71-95,
- ул. Арсенальная, 12,
- пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
- п. Угольный: ул. Садовая, 5-21, 31-51 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44,
- п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Никитина, 8, 10,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.),
- ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2.
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