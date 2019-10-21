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Какие улицы Тулы будут обесточены 22 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 22 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Чапаева, 42,
  • ул. Кирова, 1-17, 19, 19-а,
  • ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
  • ул. Марата, 24,
  • ул. Епифанская, 33, 126, 188-196 (чётн.),
  • ул. Калинина, 1, 2, 3, 5,
  • ул. Дементьева, 43, 47, 48,
  • пр-д Верхний,
  • ул. Батищева, 2-14 (чётн.),
  • пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8,
  • пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • Венёвское шоссе, 4, 6,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
  • ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15-а,
  • 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 66-а, 68, 64, 45, 63, 49, 66,
  • Одоевское шоссе, 14,
  • ул. Болотова, 69-а, 69,
  • ул. Н. Краснослободская, 45,
  • ул. М. Гончары, 1-12,
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
  • ул. Овражная, 36-44 (чётн.), 71-95,
  • ул. Арсенальная, 12,
  • пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 5-21, 31-51 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44,
  • п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.),
  • ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:49 +1
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