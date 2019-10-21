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Накануне Дня народного единства туляков приглашают на Куликово поле
Фото Романа Солопова

Накануне Дня народного единства туляков приглашают на Куликово поле

Однодневный экскурсионный тур для всех желающих состоится 3 ноября.

В воскресенье, 3 ноября, накануне Дня народного единства, музей-заповедник «Куликово поле» приглашает в однодневную поездку на Куликово поле из Тулы.

В рамках экскурсионного тура гости посетят экскурсию по музею Куликовской битвы, увидят мемориал на Красном холме, где расположен старейший монумент воинской славы – памятник-колонна Дмитрию Донскому и храм Сергия Радонежского. В музейно-мемориальном комплексе в селе Монастырщино запланирована экскурсия по экспозиции «Дон. Вся история на берегах одной реки» и прогулка по территории.

Стоимость – 2250 рублей с человека. Лица до 16 лет – 1675 рублей. Для учащихся старше 16 лет, студентов и пенсионеров – 2075 рублей.

В стоимость входит: трансфер по маршруту Тула – Куликово поле – Тула, входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание. Запись проводится по телефону: 36-28-34 или по e-mail: tourism@kulpole.tula.net

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +1
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Место
Тульская областьмузей-заповедник Куликово Поле

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