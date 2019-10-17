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В Тульской области 84-летний дедушка ушел с дачи и пропал

В Тульской области 84-летний дедушка ушел с дачи и пропал

Его разыскивают в Дубенском районе. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В деревне Батьково Дубенского района пропал 84-летний Петр Иванович Никишин. 16 октября 2019 года он ушел с дачного участка и пропал. По нашей информации, последний раз мужчину видели возле железнодорожной дороги.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с залысинами.

Одежда: темно-серая куртка из искусственной замши, красно-белая клетчатая рубашка, темные брюки, резиновые сапоги, темная кепка.

Особые приметы: тату на тыльной стороне левой руки.

Обратите внимание: мужчина страдает потерей памяти!

Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102, 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:48 0
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