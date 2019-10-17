В Тульской области 84-летний дедушка ушел с дачи и пропал
Его разыскивают в Дубенском районе. К поискам присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В деревне Батьково Дубенского района пропал 84-летний Петр Иванович Никишин. 16 октября 2019 года он ушел с дачного участка и пропал. По нашей информации, последний раз мужчину видели возле железнодорожной дороги.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые с залысинами.
Одежда: темно-серая куртка из искусственной замши, красно-белая клетчатая рубашка, темные брюки, резиновые сапоги, темная кепка.
Особые приметы: тату на тыльной стороне левой руки.
Обратите внимание: мужчина страдает потерей памяти!
Если вы что-либо знаете о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефонам
8 (800) 700-54-52или 102, 112.
Другие статьи по темам