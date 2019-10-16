В Туле с 18 октября частично перекроют Щекинское шоссе

В Туле приступают к ремонту Щекинского шоссе. На дорожном полотне наконец будут ликвидировать карстовый провал, который беспокоит туляков уже на протяжении нескольких лет.

На совещании в июле 2019 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин жестко раскритиковал администрацию Тулы за провал на Щекинском шоссе. Он напомнил, что городские власти несколько раз отчитывались, что засыпали яму, но она по-прежнему на месте. Оказалось, что проблема-то существенно серьёзнее, чем предполагалось.

По результатам геологических исследований, в этом месте образовался карстовый провал довольно большого диаметра — 5 метров и глубиной до 70 м! Для ремонта дороги будет уложена бетонная плита размерами 13 на 13 метров и толщиной 50 см, со специальным армированием и специальными смотровыми колодцами. Такое решение позволит безопасно эксплуатировать эту дорогу. Сообщалось, что работы будут завершены до 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, временное перекрытие дороги коснется участка от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн. Первомайский).

Движение ограничат уже в конце этой недели — с 18 октября.

Ремонтировать дорогу будет подрядная организация ООО «Урожай71». Завершить работы планируют к концу декабря.



На время ограничения движения основной поток автотранспорта направят через Орловское шоссе и улицу Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут — и для движения в обратном направлении.

На период проведения работ изменится и схема движения общественного транспорта:

маршрут №26 «пос. Скуратово (пос. Западный) — мкрн Петровский»;

маршрут №28 «пос. Косая Гора — ПАО „Тулачермет“»;

маршрут №35 «ст. Козлова засека — пос. Михалково»;

маршрут №33 «д. Высокое — Щегловская Засека — пос. Косая Гора — д. Судаково»;

маршрут №12 «пос. Косая Гора — Московский вокзал»;

маршруты пригородных муниципальных и коммерческих автобусов №114, 117, 114к, 117к и 280.

Автобусы маршрутов №28, 33 и троллейбусы №12, которые перевозят жителей поселка Косая Гора, будут осуществлять движение по временной схеме через Орловское шоссе на ул. Шоссейную (мкрн. Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских Дач.

Автобусы маршрутов №26, 35, которые перевозят жителей пос. Скуратово (Западный), будут осуществлять движение от ул. Киреевской по Щекинскому шоссе через Орловское шоосе до ул. Шоссейной (мкрн. Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских Дач.



Схемой движения автобусов маршрутов №26, 33 предусмотрен заезд до остановки «Ивановские Дачи» в районе мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие». В настоящее время через данный остановочный пункт проезжают автобусы маршрутов №26, 35, 28, 33 и троллейбусы маршрута №12.



Пригородные автобусы маршрутов №114, 117, 114к, 117к и 280 также направят через Орловское шоссе.



Для обеспечения необходимых транспортных и пешеходных коммуникаций запланировано введение дополнительного места остановки общественного транспорта напротив остановки «Косогорский мост».

На подъезде к месту ремонта установят информационные щиты с указанием маршрутов объезда.



Администрация города призывает жителей рассчитывать время в пути с учетом изменений в схеме движения общественного транспорта, а водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут движения.