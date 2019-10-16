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В Туле прошел форум социального предпринимательства
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел форум социального предпринимательства

Его цель — развитие социального предпринимательства в Тульской области.

15 октября в творческом индустриальном кластере «Октава» впервые прошел Социальный форум. Его цель — развитие социального предпринимательства в Тульской области.

В форуме приняли участие предприниматели, представители общественных организаций, представляющие интересы социально уязвимых категорий граждан. В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальному предпринимательству отведена особая роль.

Открыл форум заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин. Он зачитал приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина. В нем, в частности, говорится:

- Социальное предпринимательство становится все более актуальным и востребованным, помогает решать многие сложные проблемы, оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Очень важно, что в эту сферу с каждым годом приходит все больше неравнодушных людей.

Сегодняшний форум — прекрасная возможность для предпринимателей узнать о мерах государственной поддержки социальных инициатив, наладить контакты и обменяться опытом с коллегами.

Уверен, что вместе мы сможем сделать так, чтобы социальная сфера в Тульской области развивалась и всё больше отвечала потребностям общества.

По словам Григория Лаврухина, социальный бизнес помогает государству не только создавать рабочие места, но и решать социально значимые вопросы.

Это одно из важнейших направлений, которое является источником позитивных изменений в разных сферах жизни. В 2019 региональное правительство году выработало специальные меры поддержки для предприятий, реализующих социально значимые проекты. Это и особая категория льготных займов по минимальной процентной ставке, и специализированные программы обучения, и сопровождение социальных проектов.

На форуме состоялось награждение сертификатами участников конкурса «Лучший социальный проект года-2019», который проводит Российский государственный социальный университет (РГСУ) при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и МСП Банка.

Перед предпринимателями выступили бизнес-коуч, спикер Synergy Executive MBA Владислав Друтько и директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ Денис Богатов.

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