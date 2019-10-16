Туляков приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России»

Продолжается прием заявок на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Участвовать в нём может каждый управленец вне зависимости от гражданства в возрасте до 55 лет, владеющий русским языком и имеющий опыт руководства не менее пяти лет. Участникам моложе 35 лет достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

«Чтобы достойно отвечать на вызовы, которые стоят сегодня перед страной, нужны современные управленческие кадры. Лидеры, готовые быстро принимать решения в любых ситуациях. А креативным, амбициозным и талантливым нужны возможности для роста. И мы стараемся их создавать. Конкурс «Лидеры России» проходил уже дважды, и с каждым годом число его участников растет. Сейчас стартовал третий сезон. Это отличная возможность заявить о себе для перспективных управленцев», – отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Нововведением конкурса в этом году станет запуск профессиональных специализаций – «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это позволит отобрать успешных управленцев для этих сфер. Также модернизирован формат теста общих знаний – он носит обучающий характер и для его прохождения дается три попытки. Засчитан будет лучший результат.

Победители конкурса будут обучаться у наставников – известных государственных деятелей, руководителей крупных корпораций и бизнес-структур. 300 финалистов получат по миллиону рублей для прохождения обучения в любом из российских вузов.