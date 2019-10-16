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Тульские судебные приставы повторно закрыли взрывоопасную пекарню
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские судебные приставы повторно закрыли взрывоопасную пекарню

Руководство предприятия в установленный срок не устранило нарушения требований промышленной безопасности.

Сотрудники УФССП России по Тульской области исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности системы газопотребления хлебопекарни в Ленинском районе.

Ранее там были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Пекарню закрыли на три месяца – за это время руководство предприятия должно было устранить все недостатки.

Однако этого не произошло, поэтому было принято решение о повторном закрытии хлебопекарни на тот же срок. Приставы предупредили руководство организации об административной и уголовной ответственности за нарушение запрета.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 +1
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