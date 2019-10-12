новости
новости
Регистрация
«Грэйт Волл» собирается стать спонсором тульского «Арсенала»

«Грэйт Волл» собирается стать спонсором тульского «Арсенала»

Предполагается, что такое сотрудничество повысит узнаваемость и покупательскую привлекательность автомобилей HAVAL на российском и на зарубежных рынках.

12 октября в рамках визита делегации Тульской области в Китайскую Народную Республику губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров «Грэйт Волл» Вэй Цзяньцзюнь подписали меморандум о взаимопонимании по развитию спорта в Тульской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Меморандум - основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба «Арсенал» и торговой марки HAVAL. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям. Кроме того, такое сотрудничество повысит узнаваемость и покупательскую привлекательность автомобилей HAVAL как на российском, так и на зарубежных рынках.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
спонсор АрсеналаФК АрсеналГрейт Волл
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Два человека погибли в ночном ДТП в Тульской области
Два человека погибли в ночном ДТП в Тульской области
Туляк Александр Кошелев выиграл титул «Вице-мистер Студенчество -2019»
Туляк Александр Кошелев выиграл титул «Вице-мистер Студенчество -2019»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.