Туляк Александр Кошелев выиграл титул «Вице-мистер Студенчество -2019»

В Чебоксарах состоялся финал Всероссийского конкурса «Мисс и мистер студенчество — 2019».



В заключительном этапе конкурса принял участие 41 финалист из всех Федеральных округов России. Участникам предстояло продемонстрировать свои достижения в спорте, проявить себя в интеллектуальном конкурсе и представить жюри творческий номер.



Туляки Евгения Кочнева и Александр Кошелев отмечены титулами Мисс и Мистер Интеллект. А Александр Кошелев удостоен титула Вице-мистер Студенчество России.

Евгения Кочнева и Александр Кошелев – победители регионального этапа конкурса, финал которого состоялся в октябре 2018 года. Тогда молодые люди рассказывали:

Евгения: Мне хотелось доказать самой себе, что я могу, что я во многом преуспела и во всех областях могу себя показать. Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество» — идеальная возможность для этого. От каждого момента конкурса я получила положительные эмоции, наслаждение и опыт.

Александр: В этом году я принял участие в конкурсе «Студент года», там я выиграл звание «Творческая личность — 2018». После этого решил пойти дальше. Этот тот проект, где можно реализовать себя.

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