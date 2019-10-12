Два человека погибли в ночном ДТП в Тульской области

Еще двое после аварии доставлены в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 12 октября, около двух часов ночи на 277 км трассы «Крым».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Шевроле Круз» допустил съезд машины в кювет, где она перевернулась. От полученных травм на месте аварии погиб водитель и 23-летний пассажир.

Еще два пассажира, 17 и 18 лет. госпитализированы в больницу.