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Два человека погибли в ночном ДТП в Тульской области

Два человека погибли в ночном ДТП в Тульской области

Еще двое после аварии доставлены в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 12 октября, около двух часов ночи на 277 км трассы «Крым».

По предварительной информации Госавтоинспекции, 28-летний водитель «Шевроле Круз» допустил съезд машины в кювет, где она перевернулась. От полученных травм на месте аварии погиб водитель и 23-летний пассажир. 

Еще два пассажира, 17 и 18 лет. госпитализированы в больницу. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:54 0
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