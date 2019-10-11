На Красноармейском проспекте в Туле внедорожник спровоцировал серьезное ДТП

Авария произошла на пересечении с улицей Лейтейзена.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 11 октября на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Nissan X-Trail и Mazda-6.

По предварительной информации, водитель Mazda двигался по проспекту в сторону Московского вокзала, а Nissan – в противоположном направлении. На перекрестке водитель внедорожника решил развернуться.

После столкновения автомобили получили серьезные повреждения, Nissan снес секцию дорожного ограждения.

Пострадала пассажирка внедорожника, женщина примерно 50 лет. Ее госпитализировали.