На Красноармейском проспекте в Туле внедорожник спровоцировал серьезное ДТП
Авария произошла на пересечении с улицей Лейтейзена.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 11 октября на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Nissan X-Trail и Mazda-6.
По предварительной информации, водитель Mazda двигался по проспекту в сторону Московского вокзала, а Nissan – в противоположном направлении. На перекрестке водитель внедорожника решил развернуться.
После столкновения автомобили получили серьезные повреждения, Nissan снес секцию дорожного ограждения.
Пострадала пассажирка внедорожника, женщина примерно 50 лет. Ее госпитализировали.
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