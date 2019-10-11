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На Красноармейском проспекте в Туле внедорожник спровоцировал серьезное ДТП

На Красноармейском проспекте в Туле внедорожник спровоцировал серьезное ДТП

Авария произошла на пересечении с улицей Лейтейзена.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 11 октября на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Nissan X-Trail и Mazda-6.

По предварительной информации, водитель Mazda двигался по проспекту в сторону Московского вокзала, а Nissan – в противоположном направлении. На перекрестке водитель внедорожника решил развернуться.

После столкновения автомобили получили серьезные повреждения, Nissan снес секцию дорожного ограждения.

Пострадала пассажирка внедорожника, женщина примерно 50 лет. Ее госпитализировали.

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ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 1
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 2
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 3
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 4
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 5
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 6
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 7
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 8
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 9
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 10
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 11
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 12
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 13
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 14
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 15
ДТП Красноармейский пр. - Лейтейзена, 11.10.19, Фото: 16
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Фотографы: Сергей Стариков, Татьяна Алексеева
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