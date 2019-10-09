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На развитие тульских оздоровительных лагерей потратят 70 млн рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На развитие тульских оздоровительных лагерей потратят 70 млн рублей

Эти деньги будут направлены на обновление материально-технической базы.

Зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала об итогах детской оздоровительной кампании. За лето юные туляки отдохнули почти в 500 оздоровительных учреждениях. Безопасный и полноценный отдых обеспечивали 7017 педагогов и 698 медиков.

По итогам летних смен реализована 21 профильная программа, в детских лагерях отдохнули более 2000 ребят. Дети занимались экологическим проектированием и моделированием, учебно-исследовательской деятельностью, принимали участие в экспедициях и полевых практикумах, творческих и добровольческих программах.

Во время осенних каникул в 10 лагерях дневного пребывания отдохнут 3112 школьников и 690 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ещё 784 ребенка примут участие в профильных сменах. По итогам года планируется охватить всеми формами организованного отдыха и оздоровления более 107000 детей – 81,7% несовершеннолетнего населения региона.

В следующем году продолжится развитие профильных программ, они будут сформированы с учетом интересов и увлечений современных детей. По поручению главы региона Алексея Дюмина на период до 2022 года подготовлены дорожные карты по обновлению материально-технической базы и развитию оздоровительных учреждений. В 2020 году на эти цели будет выделено 70 миллионов рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:31 0
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