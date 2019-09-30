Какие улицы Тулы останутся без света 1 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. М. Горького, 33, 31-а, 27-а,

ул. 9 Мая, 15, 17, 19, 19-а, 21,

ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а, 9-а, 7, 9 к. 1,

ул. Оружейная, 38, 40, 42,

ул. Прокудина, 1/10,

ул. Кауля, 49, к. 1,

ул. Гастелло, 1-б, в, 3, 5,

ул. Можайского, 1-23,

ул. Добролюбова, 1-15,

ул. Яблочкова, 2-28, 38-56,

ул. Бородина, 2, 4, 6,

ул. Краснодонцев, 1-24, 27,

пер. Краснодонцев, 2-12,

ул. Карпинского, 1-41,

ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),

ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),

ул. Осипенко, 2-14, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),

ул. Комарова, 1, 2,

ул. М. Расковой, 10-22,

ул. Нестерова, 1-27,

Щёкинское шоссе, 4, 8,

пр. Ленина, 130,

п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22,

ул. Мичурина, 1-17,

ул. Октябрьская, 1, 2, 7,

ул. Чапаева, 1-12.