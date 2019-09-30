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Какие улицы Тулы останутся без света 1 октября

Какие улицы Тулы останутся без света 1 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 33, 31-а, 27-а,
  • ул. 9 Мая, 15, 17, 19, 19-а, 21,
  • ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а, 9-а, 7, 9 к. 1,
  • ул. Оружейная, 38, 40, 42,
  • ул. Прокудина, 1/10,
  • ул. Кауля, 49, к. 1,
  • ул. Гастелло, 1-б, в, 3, 5,
  • ул. Можайского, 1-23,
  • ул. Добролюбова, 1-15,
  • ул. Яблочкова, 2-28, 38-56,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 1-24, 27,
  • пер. Краснодонцев, 2-12,
  • ул. Карпинского, 1-41,
  • ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.),
  • ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.),
  • ул. Осипенко, 2-14, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.),
  • ул. Комарова, 1, 2,
  • ул. М. Расковой, 10-22,
  • ул. Нестерова, 1-27,
  • Щёкинское шоссе, 4, 8,
  • пр. Ленина, 130,
  • п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22,
  • ул. Мичурина, 1-17,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-12.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +4
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