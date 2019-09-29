В Тульской области прошла спартакиада трудовых коллективов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Участников соревнований приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков. Он отметил, что спартакиада — один из способов популяризации физической культуры и спорта среди населения региона, привлечения трудящихся к регулярным занятиям спорто?м, пропаганды здорового образа жизни и улучшения физкультурно-массовой и работы в трудовых коллективах.

Ежегодно десятки людей различных профессий соревнуются между собой и демонстрируют мастерство в разнообразных видах спорта. В этом году в соревнованиях приняли участие команды из 17 муниципальных образований региона.

Спартакиада проходит в два этапа: 28 сентября и 5 октября. Сегодня в программе соревнований легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, волейбол, дартс, настольный теннис, баскетбол и плавание. 5 октября — турниры по мини-футболу и бадминтону.?