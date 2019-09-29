новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошла спартакиада трудовых коллективов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области прошла спартакиада трудовых коллективов

28 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе Венева состоялась церемония открытия областной спартакиады трудовых коллективов.

Участников соревнований приветствовал председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков. Он отметил, что спартакиада — один из способов популяризации физической культуры и спорта среди населения региона, привлечения трудящихся к регулярным занятиям спорто?м, пропаганды здорового образа жизни и улучшения физкультурно-массовой и работы в трудовых коллективах.
 
Ежегодно десятки людей различных профессий соревнуются между собой и демонстрируют мастерство в разнообразных видах спорта. В этом году в соревнованиях приняли участие команды из 17 муниципальных образований региона.
 
Спартакиада проходит в два этапа: 28 сентября и 5 октября. Сегодня в программе соревнований легкоатлетическая эстафета, гиревой спорт, волейбол, дартс, настольный теннис, баскетбол и плавание. 5 октября — турниры по мини-футболу и бадминтону.?
Галерея
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 1
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 2
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 3
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 4
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 5
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 6
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 7
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 8
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 9
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 10
Спартакиада трудовых коллективов, Фото: 11
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 21:59 0
Другие статьи по темам
Событие
спартакиада трудовых коллективов
Место
ВеневТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России с 29 сентября введен в обращение электронный СНИЛС
В России с 29 сентября введен в обращение электронный СНИЛС
Где в Туле отключат свет 30 сентября?
Где в Туле отключат свет 30 сентября?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.