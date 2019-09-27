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В музыкальной школе в Липках закрыли два класса из-за превышения уровня радиации

В музыкальной школе в Липках закрыли два класса из-за превышения уровня радиации

Такое решение принял суд.

Киреевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении МБОУ ДО «Центр детских школ искусств» МО Киреевский район.

Установлено, что Управление Роспотребнадзора по Тульской области провел плановую проверку в отношении Липковской детской музыкальной школы. По результатам радиационного обследования выявлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не соответствует требованиям СанПиНа.

Так, при норме 200 Бк/м³ в одном классе это значение составило 388,7 Бк/м³, в другом — 341,9 Бк/м³.

Превышение нормы радиационной безопасности создает угрозу здоровью детей в образовательном учреждении.

Постановлением суда юрлицо МБОУ ДО «Центр детских школ искусств» МО Киреевский район признано виновным и подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности в двух указанных классах на 90 суток.

Постановление обращено к немедленному исполнению.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:15 +3
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