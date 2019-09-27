В музыкальной школе в Липках закрыли два класса из-за превышения уровня радиации
Такое решение принял суд.
Киреевский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении МБОУ ДО «Центр детских школ искусств»
Установлено, что Управление Роспотребнадзора по Тульской области провел плановую проверку в отношении Липковской детской музыкальной школы. По результатам радиационного обследования выявлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не соответствует требованиям СанПиНа.
Так, при норме 200 Бк/м³ в одном классе это значение составило 388,7 Бк/м³, в другом — 341,9 Бк/м³.
Превышение нормы радиационной безопасности создает угрозу здоровью детей в образовательном учреждении.
Постановлением суда юрлицо МБОУ ДО «Центр детских школ искусств»
Постановление обращено к немедленному исполнению.