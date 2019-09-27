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Бывшего чиновника Одоевской администрации осудили за взятку

Бывшего чиновника Одоевской администрации осудили за взятку

Мужчина получил более 250 тысяч рублей за «содействие» при заключении муниципальных контрактов.

Одоевский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего сотрудника местной администрации. Он признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в начале прошлого года чиновник «помог» ООО «КСБ» заключить с образовательными учреждениями района контракты на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, без фактического проведения и приемки работ. За это он получил более 250 тысяч рублей.

В судебном заседании взяточник свою вину не признал. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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