Бывшего чиновника Одоевской администрации осудили за взятку

Мужчина получил более 250 тысяч рублей за «содействие» при заключении муниципальных контрактов.

Одоевский районный суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего сотрудника местной администрации. Он признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в начале прошлого года чиновник «помог» ООО «КСБ» заключить с образовательными учреждениями района контракты на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, без фактического проведения и приемки работ. За это он получил более 250 тысяч рублей.

В судебном заседании взяточник свою вину не признал. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.