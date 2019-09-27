В МГИМО открыли памятник Льву Толстому

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 сентября на территории МГИМО МИД РФ состоялась торжественная церемония открытия памятника великому русскому писателю Л. Н. Толстому.



В ней приняли участие советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя Госдумы ФС РФ Петр Толстой, ректор МГИМО, академик Российской академии наук Анатолий Торкунов, автор памятника, академик Российской академии художеств Николай Иванов.





Перед началом участники церемонии осмотрели выставку, посвященную 191-летию со дня рождения писателя «Лев Толстой: Дипломатия добра». В экспозиции представлены рукописи Льва Николаевича, его письма царю Николаю II, Махатме Ганди и другим зарубежным политикам, деятелям науки, литературы, политикам, прижизненные зарубежные изданиями произведения писателя, а также книги с его пометками и многое другое. Выставка будет работать до 2 октября.



Владимир Толстой отметил, что Лев Николаевич Толстой продолжает оставаться великим послом русской культуры. Это один из самых известных русских писателей во всем мире, поэтому очень символично, что памятник ему открыт на территории МГИМО.



Гостей церемонии открытия памятника приветствовал Алексей Дюмин.

– Лев Николаевич Толстой – больше чем великий писатель. Это выдающийся мыслитель и наставник. Сегодня мы открываем памятник Льву Николаевичу в этом яблоневом саду, который выращен из саженцев, привезённых два года назад из родового имения Толстого – Ясной Поляны. МГИМО – один из признанных лидеров не только отечественного, но и мирового высшего образования. И мы очень рады, что у нас сложилось активное сотрудничество, которое идет на пользу Тульской области, – подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин поблагодарил Анатолия Торкунова и всех участников мероприятия за внимание к Тульской области и прекрасную инициативу увековечить имя великого земляка Льва Толстого.



Анатолий Торкунов отметил, что Лев Николаевич – это вершина культуры мировой, фигура вселенского масштаба. Его слово сегодня звучит так же актуально, как и 150, и 100 лет назад.

– Памятник открыт по инициативе студенческого и преподавательского сообщества университета, в продолжение празднования 190-летия со дня рождения Льва Толстого, – подчеркнул ректор.