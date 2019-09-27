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Кредитный портфель ВТБ в Тульской области увеличился на четверть

Кредитный портфель ВТБ в Тульской области увеличился на четверть

Он достиг отметки 127,7 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель ВТБ в Тульской области вырос на 25% и достиг отметки 127,7 млрд рублей. Объем привлеченных средств населения и организаций составил 58,4 млрд рублей.

В сегменте крупного корпоративного бизнеса портфель займов с начала года увеличился на 30% – до 82,7 млрд рублей, в сегменте СМБ — на 16%, до 14,7 млрд рублей. Объем документарного портфеля в сегменте юрлиц — 56,2 млрд рублей (+14% к показателю начала года).

Основу портфеля СМБ составили предприятия следующих отраслей: торговля — 22%, жилищное и коммерческое строительство — 20%, нефть, газ, химия и нефтехимия — 14%, пищевая промышленность и сельское хозяйство — 12%.

В рамках государственных программ поддержки объем кредитного портфеля составил более 500 млн рублей.

Розничный кредитный портфель за полугодие вырос на 15% и составил 30,3 млрд рублей. Основную часть в его структуре занимают займы наличными — 16,2 млрд рублей (+14% с начала года). Объем ипотечных кредитов достиг 10,6 млрд рублей (+19%), автокредитования — 2 млрд рублей (+5).          

За отчетный период банк ВТБ в Тульской области выдал населению региона 4,9 млрд рублей заемных средств — на 37% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Почти половину данной суммы составили кредиты наличными — 2,3 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки по итогам полугодия увеличился на 18%, до 1,1 млрд, автокредитов — на 11%, до 1,5 млн рублей.

Портфель привлеченных средств жителей Тулы и области по итогам квартала составил 44,1 млрд рублей (+9% к началу года). В том числе инвестиционный портфель под управлением вырос на 19%, до 8,3 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

– В соответствии со стратегий банка один из важнейших приоритетов нашей работы — клиентоориентированность. Мы ставим во главу угла потребности клиента, слушаем и слышим его. Поэтому тульский ВТБ за первое полугодие показал рост кредитного портфеля более чем на 25 млрд рублей относительно начала года.

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