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Газ в тульском доме включат после погашения долгов УК «Восход»

Газ в тульском доме включат после погашения долгов УК «Восход»

Такова позиция «Тулагоргаза». Общая сумма задолженности составляет более 400 тысяч рублей.

Пресс-служба АО «Тулагоргаз» прокомментировала ситуацию с отключением газа в доме № 34 по Кирпичному переулку:

«При выполнении планового технического осмотра внутридомового газового оборудования специалистами АО «Тулагоргаз» были выявлены неплотности на газовых вводах в подъездах № 2 и 3. В целях безопасности и в связи с возникновением неустранимых утечек газа из внутридомового газового оборудования, отнесенного к общему имуществу дома, в шести квартирах было приостановлено газоснабжение. Для возобновления газоснабжения необходимы ремонтные работы на газопроводах.

Между АО «Тулагоргаз» и ООО «УК «Восход», в управлении которого находится дом, заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Руководству ООО «УК «Восход» было направлено письмо с предложением принять меры для восстановления газоснабжения. Кроме того, ООО «УК «Восход» имеет просроченную задолженность перед АО «Тулагоргаз» более 400 тысяч рублей.

Руководство УК знало о наличии задолженности, но не принимало никаких действий по ее урегулированию. Восстановление газоснабжения в соответствии с договорными обязательствами будет возможно после погашения долга, проведения ремонтно-восстановительных работ и предоставления актов об исправности дымовых и вентиляционных каналов».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +2
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Место
ТулаКирпичный переулок

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