В Тульском кремле открылась выставка городов Большой засечной черты

В открытии выставки, посвященной исторической роли Тульского кремля и городов Большой засечной черты в становлении и укреплении российской государственности приняли участие заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

– Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты стала мотором удивительной силы по зарождению интереса к истории страны этого периода, к истории Тульской области, кремля. Этот интерес породил множество новых акций. В городе создаётся первый в стране музейный квартал, Тула преображается и дает пример всем городам России, - сказала Алла Манилова.

– В подготовке выставки были задействованы не только ведущие научные сотрудники Тульского музейного объединения, но и краеведы, архивисты. Впервые на выставке представлены подлинные архивные документы, музейные экспонаты, связанные не только с Тульским кремлем и засеками, но и, что особенно важно, культурой того времени, – сказала Ольга Гремякова.

Михаил Пиотровский в своём приветственном слове отметил, что Россия сегодня переживает «время культуры», когда «культура определяет многие явления жизни: не только туризм, но и политику, и образование, и экономику. И Тула сегодня показывает яркий пример этих передовых явлений».

Из фонда краеведческого музея сегодня выставлены уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, например, напрестольное евангелие, которое датируется XVII – XVIII столетиями. Кроме того, можно увидеть вооружение XVI–XVII веков, документы, иллюстративный материал об истории городов юга России. Музей изобразительных искусств предоставил подоконники исторической живописи.

Экспонаты представили музеи Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска (Московская область), а также краеведческие музеи малых исторических городов Тульской области: Алексина, Крапивны, Чекалина, Кимовска и поселка Епифани.

После официальной части директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с творческой молодежью и учащимися образовательных учреждений региона в рамках проекта «Диалог на равных». Он рассказал участникам встречи о том, как работает Эрмитаж. В своем выступлении Михаил Питровский коснулся такой важной темы, как репутация музея.

– Мы все любим рейтинги: сколько человек посетили тот или иной музей, сколько часов они находились на экспозиции, но есть более важный критерий, который измерить под силу разве что высшей математике – репутация. От чего она зависит, не всегда можно сказать. Например, по социалогическим опросам Эрмитаж находится на четвертом месте по популярности и проигрывает нидерландскому музею Ван Гога. Это хороший музей, в нем очень хорошо чувствуется атмосфера, которая присуща работам Ван Гога, но он намного меньше Эрмитажа. То есть не всегда размер музея определяет его репутацию.

В ходе беседы тулячка Татьяна Колчева попросила Михаила Питровского посвятить котенка, которого недавно подкинули под двери Тульского музея изобразительных искусств в официальные музейные коты. Директор Эрмитажа, в котором коты – неизменная часть музейной жизни, не отказал в этом.